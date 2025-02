Sanremo, Brunori fa il bis: acclamato dal pubblico dell’Ariston

La platea dell'Ariston urla più volte il suo nome al termine della performance. Il codice per votarlo è 02

E’ stato presentato da Carlo Conti ed Elettra Lamborghini.

Il cantante cosentino Dario Brunori fa il bis a Sanremo e si esibisce già dopo Clara. Scende le scale con un elegante completo blu e sorridente come sempre ha incantato il pubblico con una performance da applausi.

Il pubblico ha apprezzato con un lungo applauso urlando al termine della canzone più volte il suo nome.

Chi vota nella terza serata

Il sistema di voto rimane invariato rispetto alla seconda serata. I voti saranno espressi per il 50% dal televoto e per il 50% dalla giuria delle radio. Al termine delle esibizioni, verrà annunciata una classifica provvisoria con le prime cinque posizioni, che saranno comunicate in ordine casuale. Il codice associato a Brunori è lo 02 e rispecchia l’ordine di uscita di questa sera.

Domani sarà la serata delle cover. Dario Brunori salirà sul palco accompagnato da Riccardo Sinigallia e Antonio Di Martino per il suo omaggio a Lucio Dalla con “L’anno che verrà”.