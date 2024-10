Bubble Enjoy al Reggio Village: l’appuntamento è fissato per oggi

OPEN DAY di Bubble Enjoy al Reggio Village di Viale Messina a Reggio Calabria: l’invito è rivolto alle famiglie per una Domenica Divertente!

Reggio Calabria, 14 gennaio 2023 -Bubble Sport Reggio Calabria ha il piacere di invitare tutte le famiglie della comunità a partecipare a una giornata gratuita di Bubble Football a partire dalle ore 15:30.

A chi è rivolto:

L’invito è esteso a tutte le famiglie desiderose di trascorrere una giornata divertente e spensierata all’insegna dello sport e del divertimento. I bambini, i genitori e gli amici sono tutti benvenuti a partecipare a questa esperienza unica di gioco.

Come si Gioca:

Il Bubble Football è una variante entusiasmante del calcio in cui i partecipanti indossano grandi bolle gonfiabili trasparenti che coprono la parte superiore del corpo. Queste bolle, oltre a proteggere, aggiungono una componente divertente e dinamica al gioco, consentendo ai giocatori di “rimbalzare” e “sfidarsi” in un modo completamente nuovo.

Perché si gioca:

L’obiettivo principale del Bubble Football è offrire un’esperienza sportiva unica che promuova il divertimento e la socializzazione. È un’occasione per le famiglie di creare ricordi indimenticabili, ridere insieme e sperimentare il calcio in una prospettiva completamente nuova.

Regole del Gioco:

Le regole del Bubble Football sono semplici e progettate per garantire un’esperienza sicura e divertente per tutti i partecipanti. Durante l’evento OPEN DAY, istruttori esperti saranno presenti per spiegare le regole e assicurarsi che tutti si godano appieno l’esperienza.

Che tipo di sport è:

Il Bubble Football è uno sport adatto a tutte le età e livelli di fitness. Non richiede abilità calcistiche particolari e permette a tutti di partecipare e divertirsi. È un’opportunità per stimolare la collaborazione, migliorare la coordinazione e promuovere uno stile di vita attivo in un ambiente divertente e informale.

Come partecipare:

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta una prenotazione anticipata per assicurarsi un posto. Per prenotare, contattateci al numero 3509655187. Iscrivete i minori da questo modulo – https://forms.gle/FuWjU7c4cokrXDEZA

Il Bubble Sport Reggio Calabria e Reggio Village si impegnano a offrire momenti di svago e divertimento per tutta la comunità. Vi aspettiamo numerosi per una giornata di gioco, risate e divertimento con il Bubble Football!