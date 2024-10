“Buon compleanno Reggina, i bei tempi torneranno”, gli auguri di un lettore alla squadra

Sono queste le parole di Don Giovanni Zampaglione, ex cappellano e grande tifoso amaranto.

“Ho calpestato tantissime volte l’erba del S.Agata dove i calciatori si allenavano e ricordo con piacere quando nei tempi fori (Natale e Pasqua)portavo loro un messaggio di augurio e di speranza. Altrettante volte ho calpestato l’erba del Granillo. Per me era un’emozione forte andare a vedere la “mia” Reggina giocare con le grandi squadre:Juve, Inter, Napoli,Roma,Milan. Partite in cui c’erano 20.000 cuori amaranto che trascinavano la squadra verso la vitttoria”.

Gli impegni pastorali, a volte, gli hanno impedito di seguire i tanti calciatori, ma non di certo di andare allo stadio a vedere le partite.

Una menzione va anche all’ormai ex presidente della Reggina ed al suo operato:

“Di queste pagine fa parte anche il presidente Praticò, che assieme al figlio Giuseppe ho avuto l’onore conoscere. Vorrei ringraziare entrambi per la disponibilità e per la passione amaranto. Hanno salvato una barca che stava per affondare e l’hanno rilanciata. Un benvenuto al presidente Gallo e al signor Iiriti che contribuiranno a riportare la Reggina nell’Olimpo del calcio. Un ultimo pensiero è per tutti (calciatori, allenatore, dirigenza, addetti ai lavori, tifosi)”.