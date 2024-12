Buon Natale Reggio. Auguri a chi si impegna, a chi sogna e a chi ama

Sei casa per chi ti abita, rifugio per chi ti ricorda, promessa per chi ti scopre. E, nonostante le difficoltà, sei una città viva, forte e resiliente

Sei di chi ti ama, bella e agghindata per il Natale, ma anche di chi ti conosce “sgangherata” tra le buche nelle strade e l’acqua che a volte manca. Sei di chi ti apprezza e ti vive 365 giorni l’anno, senza mai smettere di sperare.

Sei di chi ti critica, non per distruggerti, ma con il cuore in mano, perché ti vorrebbe vedere splendere al massimo delle tue potenzialità. Sei di chi non si stanca mai di te, nonostante conosca i tuoi difetti come le proprie tasche. Di chi non ti ha mai lasciato e di chi, pur vivendo altrove, sente ogni giorno la tua mancanza, col cuore che si stringe al pensiero di te. Sei negli occhi e nei ricordi di chi ha scelto di partire, ma non smette mai di amarti.

Sei di chi si impegna ogni giorno per costruire una città migliore, di chi sogna un futuro più luminoso per le nuove generazioni. Sei di chi crede ancora in te, anche a migliaia di chilometri di distanza.

Sei di chi, vedendoti per la prima volta, non può fare a meno di innamorarsi della tua bellezza unica, della tua storia, del tuo calore.

Reggio Calabria, sei più di una città.

Sei il cuore del Mediterraneo, il luogo dove si incontrano culture, tradizioni e anime. Sei casa per chi ti abita, rifugio per chi ti ricorda, promessa per chi ti scopre. E, nonostante le difficoltà, sei una città viva, forte e resiliente.

“Un augurio speciale a te, Reggio, e ai tuoi cittadini, che ogni giorno ti amano, ti vivono e lavorano per renderti migliore. Che questo Natale porti serenità a chi lotta, speranza a chi sogna e un sorriso a chi si impegna per costruire il futuro. Perché tu sei il riflesso della forza, della passione e della resilienza della tua gente. Buon Natale a chi ti appartiene, ovunque si trovi nel mondo, e a chi, anche solo per un istante, ti ha amata”.

Buon Natale, Reggio. Sei il cuore del Mediterraneo che, presto o tardi, inizierà a battere e non smetterà più di “correre”.