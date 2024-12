Gli auguri di Buon Natale di Poly’s Music ai reggini: ‘Grazie per ogni evento. Nel 2025 continueremo a creare ricordi ed emozioni’

"Ogni evento ci arricchisce. È come entrare per un momento nelle vite degli altri, e questo è un regalo prezioso". Gli auguri del team alla città

In un periodo dell’anno in cui si tirano le somme e si guardano con speranza i mesi che verranno, il team di Poly’s Music, noto a Reggio Calabria per la sua capacità di trasformare eventi in esperienze memorabili, si prende un momento per condividere i propri auguri e riflettere sull’anno trascorso.

“Questo 2024 è stato un anno speciale per noi – racconta il dj Claudio Polimeni, fondatore dell’agenzia di intrattenimento. Abbiamo avuto l’onore di essere presenti nei momenti più belli e significativi di tante persone. Non è solo un lavoro, è un privilegio vedere sorrisi, emozioni e gratitudine negli occhi di chi ci sceglie”.

Poly’s Music nasce dalla passione di Claudio per l’intrattenimento e la musica, ma oggi è molto più di questo.

“Il progetto si è evoluto grazie all’incontro con persone straordinarie – spiega il dj reggino. Il fotografo Antonello Diano, con il suo occhio unico per i dettagli, ha arricchito il nostro gruppo; così come Simone, Roberto, il Dock, i sassofonisti Demetrio e Marco, e naturalmente Valentina, una cantante che riesce sempre a sorprendere con la sua voce”.

Tra i membri del team c’è un senso di gratitudine reciproca.

“Lavorare insieme significa mettere in comune il meglio di ognuno di noi – ha detto Antonello Diano. La musica, le immagini, le emozioni: ogni elemento si intreccia per creare qualcosa che rimane. Ogni evento è diverso, ma quello che rimane uguale è l’energia che ci arriva dalle persone”.

Il bilancio dell’anno non è solo lavorativo, ma anche personale:

“Ogni evento ci insegna qualcosa, ci arricchisce. È come entrare per un momento nelle vite degli altri, e questo è un regalo prezioso”.

Mentre il 2025 si avvicina, il team guarda al futuro con entusiasmo:

“Il nostro obiettivo è continuare a crescere, migliorare e offrire sempre di più – ha spiegato ancora Claudio. Ma soprattutto, vogliamo continuare a portare un po’ di gioia nelle vite delle persone, perché alla fine è questo che conta davvero”.

Poly’s Music ci tiene a ringraziare chi ha riposto fiducia in loro durante l’anno.

“Un grazie speciale va a tutte le coppie, le famiglie e le aziende che ci hanno permesso di far parte delle loro storie. Il vostro supporto e il vostro entusiasmo sono il motore che ci spinge a dare il massimo ogni giorno”.

E con questo spirito, il team augura a tutti un Natale sereno e un nuovo anno pieno di musica, gioia e momenti da ricordare.