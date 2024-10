Coronavirus, Burioni si defila: ‘Starò in silenzio fino all’autunno. Sulle consulenze dico una cosa…’

Lo abbiamo visto giorno e notte, onnipresente in tv, a parlare del coronavirus snocciolando dati e studi tra consigli, raccomandazioni e ‘rimproveri’ agli italiani. E non sempre ci ha ‘azzeccato’.

Il noto virologo Roberto Burioni annuncia:

“Torno alla mia vera aula, quella universitaria e starò in silenzio stampa almeno fino all’autunno. In tv e sui giornali ho detto quello che dovevo. Ora per un po’ non andrò nei media. Piuttosto vorrei scrivere un testo universitario, dedicarmi ai miei studenti: mi sono mancati”, sottolinea al ‘ Corriere della sera ‘ il medico, ordinario di Microbiologia e Virologia presso l’Università ‘Vita-Salute San Raffaele’ di Milano.

Il dott. Burioni spiega i motivi della sua scelta:

“Lo faccio anche perché ho capito molte cose in questi mesi. Un’aula televisiva come quella che mi ha offerto un grande professionista come Fazio è stata una palestra importante e — sono onesto — molto gratificante. Ma il linguaggio della tv non è quello della scienza. I suoi tempi non sono quelli della scienza. Si viene travisati – sottolinea – esposti al rischio di dire cose mai dette. Mi hanno attribuito di tutto”.