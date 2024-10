Reggio, “Chiamami per nome”: Atam dedica un bus a Maria – FOTO

Attraverso l'iniziativa "Chiamami per nome", Atam desidera promuovere l'identità, le bellezze e le peculiarità del nostro territorio

Ogni bus dell’Atam avrà un nome ed il primo porta quello della Patrona della Città, la Madonna della Consolazione.

“Chiamami per nome” è l’iniziativa promossa dall’Azienda municipale dei trasporti per promuovere, come ha detto l’au Francesco Perrelli, “l’identità, le bellezze e le peculiarità del nostro territorio”.

Durante la cerimonia in Piazza Italia, il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al vescovo Giuseppe Fiorini Morosini, ha sottolineato:

“L’importanza di scegliere il nome di Maria Santissima per inaugurare questa splendida iniziativa che rimarca il processo di crescita ed innovazione, anche dal punto di vista del marketing territoriale, intrapreso da Atam”. “Durante questi strani giorni di festa – ha detto il sindaco – simili occasioni servono a definire quanto rispetto e riconoscenza il popolo reggino riservi alla Patrona. A Lei ci affidiamo, tutti i giorni dell’anno, e in Lei crediamo affinché possa finire presto questo tempo d’incertezze e precarietà, scandito da una pandemia imprevedibile e assurda che, se condiziona le nostre vite, mai potrà scalfire l’appartenenza e la devozione alla nostra Madre”.

