Calcio serie C ricorsi – Nulla da fare per il Bisceglie. Sarà play out con la Paganese

La Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso del Bisceglie avverso la penalizzazione di tre punti comminata dal Tribunale Federale Nazionale per alcune irregolarità.

In virtù di questa decisione il Bisceglie si trova adesso a dover affrontare così il primo play out con la Paganese, ricordando che per ottenere comunque la salvezza, la vincente dovrà poi giocarsela con la vincente del play out del girone A.

Sempre la Corte Federale d’Appello ha respinto anche quello del Rieti, mentre ha ridotto da 4 a 3 la penalizzazione comminata al Siracusa.