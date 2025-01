Redel Viola, Cadeo post Piazza Armerina: ‘Meno intensità mentale e fisica del solito’

Le dichiarazioni dell'allenatore in una disamina lucida e di chi è pronto a far rialzare la squadra

L’allenatore della Pallacanestro Viola dopo la partita contro Piazza Armerina, si è presentato molto lucido e consapevole della prestazione dei suoi ragazzi durante il match disputato tra le mura amiche. La prima sconfitta stagionale, sarà un test per capire come reagiranno i giocatori in vista del delicato impegno in trasferta di Angri. Bisognerà rialzarsi subito dal punto di vista atletico e soprattutto mentale.

L’analisi della partita

“Fin da subito Piazza Armerina ha dimostrato di avere maggiore intensità della nostra, per lunghi tratti. Quasi per trentacinque minuti. Solo in alcuni frangenti, nel primo secondo e terzo quarto abbiamo fatto vedere qualcosa. Abbiamo commesso svariati errori banali, abbiamo abusato degli errori regalati. Piazza Armerina ha sfruttato i nostri errori, aldilà degli ultimi quattro minuti, così è la pallacanestro, si fanno disquisizioni finali sugli episodi finali che lasciano il tempo che trovano”.

L’aspetto mentale della partita

“La Viola è una squadra che si è trovata in testa al campionato senza sconfitte. Nessun giocatore si era trovato in una situazione del genere durante la carriera. I ragazzi sono stati bravi a raggiungere le sedici vittorie. Siamo una squadra molto giovane, dopo tre mesi, siamo in vetta alla classifica senza sconfitte. Noi risultiamo bravi quando giochiamo di squadra, oggi è mancata la nostra intensità mentale e fisica. Vedremo cosa lascerà la sconfitta nella testa dei ragazzi. Anche quando vincevamo parlavo di cose da migliorare. Oggi si sono evidenziate. Siamo un po’ superficiali su certi aspetti, non bisogna esserlo”.

Ritrovare la mentalità in vista di Angri

“I ragazzi hanno un buon carattere, dopo una sconfitta, non dobbiamo stimolarli per allenarli meglio. Aldilà di Angri, se l’avversario gioca meglio dovremo disputare un buon match, così da avere la coscienza a posto”.

