Redel Viola al primo ko stagionale. Piazza Armerina espugna il PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la diciassettesima giornata di Serie B Division H 2024/2025, Piazza Armerina, tra le mura amiche del PalaCalafiore. Il primo quarto è stato dominato dagli ospiti. Erano presenti diversi tifosi al seguito dei siciliani. Piazza Armerina ha gestito bene anche la seconda frazione di gioco, i neroarancio hanno mantenuto il distacco sul -16 prima dell’intervallo lungo. Nel terzo quarto è continuato l’equilibrio ed il vantaggio maturato dai siculi nella prima frazione. Nell’ultimo quarto si è concretizza la rimonta, ma si sono risvegliati immediatamente Laganà e soci, fermando così la capolista nel suo fortino.

PRIMO QUARTO

I primi tre punti sono di Fernandez. Un errore per compagine. Rotondo per gli ospiti. Ancora Rotondo, risponde Cessel. Luzza per i siculi (5-8). Ani da tre per il pareggio. Luzza per il +2 di Piazza Armerina. Luzza da tre. Binelli da tre per l’8 a 16. Coach Cadeo chiama Time Out. Manisi guadagna la lunetta, due su due ai liberi. La Viola continua a sbagliare in fase offensiva. Piazza Armerina attacca e realizza con Labovic e Minore. Simonetti per i neroarancio dalla lunga distanza (11-23). Binelli dalla lunetta, due su due. Si chiude il primo quarto col canestro di Minore sull’11 a 27.

SECONDO QUARTO

Simonetti per il -14 dei padroni di casa. Ancora Simonetti, da tre per il 16 a 27. Binelli dalla lunga distanza. Fallo antisportivo a Binelli. Simonetti dalla lunetta, zero su due. Labovic da tre. Ani penetra per il 18 a 33. A Laganà risponde Bangu. Fallo tecnico alla panchina. Coach Patrizio chiama Time Out. Ani trasforma il libero a disposizione (21-35). Ani subisce fallo, realizza entrambi i liberi. Labovic segna e guadagna un libero, che trasforma. Manisi da tre (23-41). Ivanaj da sotto. Ani schiaccia dopo una palla recuperata per il -14 neroarancio. Ivanaj dalla lunetta, uno su due ai liberi. Labovic da tre. Si va all’intervallo lungo sul 28 a 44 per i siculi.

TERZO QUARTO

Simonetti per il -14. Luzza per gli ospiti. Ani dalla lunetta, due su due (32-46). Minore e poi Occhipinti per Piazza Armerina. Ani da tre. Simonetti dalla lunetta, due su due. Luzza guadagna la lunetta, uno su due ai liberi. Il pubblico del PalaCalafiore incoraggia i propri beniamini. Paulinus per il -12. Luzza da tre (39-54). Occhipinti per gli ospiti. Coach Cadeo chiama Time Out. Paulinus per il -15. Farina per li ospiti (41-58). Minore per i siculi. Paulinus segna e guadagna la lunetta, trasforma il libero. Ancora Minore per il +16, dalla lunetta sbaglia il supplementare, si va all’ultimo quarto sul 46 a 62.

ULTIMO QUARTO

Paulinus per la Viola. Ancora Paulinus per il -12. Diversi errori per compagine. Labovic guadagna la lunetta sul tiro da tre, realizza i liberi a sua disposizione. Bangu da tre. Minore da sotto. Ivanaj per il -12 dei neroarancio a 6:00 dalla fine. Diversi errori e molto nervosismo per entrambe le squadre. Ani per il 57 a 67. Fernandez da tre per il -7. Ivanaj dalla lunga distanza per il -4. 2 minuti al termine. Fernandez per il -2. Coach Cadeo chiama Time Out. Fernandez dalla lunetta sbaglia il libero. Ani, due su due ai liberi. Meno di un minuto al termine. Laganà per Piazza Armerina. Possesso Viola a 21 secondi dalla fine. Fernandez guadagna la lunetta, uno su due ai liberi. Labovic, due su due ai liberi. Laganà subisce fallo, fa uno su due, sul rimbalzo vano il tentativo da tre di Ani. Piazza Armerina manda al tappeto la Redel Viola, risultato finale 68 a 72.

Il tabellino

Redel Viola Reggio Calabria – Siaz Piazza Armerina 68-72 (11-27; 17-17;18-18; 22-10)

Redel Viola Reggio Calabria: Idiaru 0, Ani 19, Paulinus 11, Simonetti 12, Fernandez 9, Sgarlato NE, Mazza NE, Marinelli NE, Cessel 4, Donati 0, Ivanaj 8, Bangu 5

Siaz Piazza Armernina: Farina 2, Manisi 5, Rotondo 4, Labovic 17, Occhipinti 4, Minore 12, Binelli 8, Laganà 5, Miljkovic NE, Luzza 15

Arbitri; Marcello Gerardo Del Gaudio di Massa di Somma(Na) e Stefano Pezzella di Arzano(Na).