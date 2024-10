“Art and music” si incontrano al Cafè Noir

Il Cafè Noir da il via al weekend con un imperdibile evento. Protagonisti Antonio Venanzi, Roberto Rogolino e i loro diversi tipi di arte

‘Cafè Noir‘, l’elegante bar di via Tommaso Campanella da il via al weekend con un imperdibile evento. Situato nel centro storico di Reggio Calabria, sin dalla sua apertura, il locale ha conquistato i cittadini di tutte le età grazie all’ampia gamma di servizi offerti.

Dalla colazione al dopo cena, passando per gli aperitivi ed una drink list da far girare la testa!

“Venanzi+Rogolino” questo il nome dello speciale evento organizzato dal Noir. L’appuntamento è per venerdì 22 novembre a partire dalle ore 20:00. Per l’occasione sarà possibile non solo gustare uno squisito aperitivo, ma anche osservare due grandi artisti reggini.

Dalle 20:00 alle 22:00 il dj set vedrà protagonista Roberto Rogolino. Il tatuatore che ha ammaliato diverse generazioni di reggini prima con i suoi tattoo e, in seguito, anche con i suoi dipinti si occuperà di musica.

“Per l’evento ho creato una selezione musicale strettamente legata ai quadri esposti”.

A far da padrona sarà la black music dei club newyorkesi che accompagnerà i presenti all’evento alla scoperta dei dipinti contemporanei basati sulla street art. Rogolino cerca di riprodurre sulla tela la stratificazione dei graffiti presenti nelle metro e nei muri delle metropoli.

A seguire i riflettori si spostano sul dj Antonio Venanzi, esperto di musica, ormai famoso in tutta la provincia.

Il ‘Cafè Noir’ oltre al divertimento si apre alla cultura. Un luogo di ritrovo per tanti giovani e non diviene dunque un ‘contenitore di idee’ in cui trova posto anche l’arte.