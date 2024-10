Cagliari-Reggina: il dato ufficiale dei biglietti venduti nel settore ospiti

Si è chiusa la prevendita per quello che riguarda i biglietti nel settore ospiti, tanto per intenderci quello riservato ai tifosi della Reggina. Siamo per ovvi motivi decisamente lontani dalle cifre viste in occasione delle ultime due trasferte nei campi di Modena e Parma, ma comunque anche se non sono tantissimi, siamo certi si faranno sentire. Si è fermata a 161 tagliandi venduti la prevendita, partita con un buon numero, poi stabilizzatasi con il trascorrere dei giorni così come era abbastanza prevedibile.

