Cagliari-Reggina: Inzaghi e Liverani attendono notizie dall’infermeria

Entrambe reduci da sconfitte, decisamente inattesa quella della Reggina contro il Perugia, amara quella del Cagliari che ha ceduto il passo sul campo dell’Ascoli. Quattro punti di differenza tra le due compagini e posizioni in classifica che ad inizio stagione in pochi avrebbero immaginato, vista la forza e la qualità dell’organico degli isolani. Nella settimana che porta alla sfida, i tecnici Inzaghi e Liverani attendono notizie dall’infermeria. L’allenatore amaranto spera di poter riavere Santander assente nele due gare precedenti per un fastidio muscolare. L’attaccante si è rivisto martedi pomeriggio, ma non ha partecipato alla partitella. In casa Cagliari, invece, problemi per Mancosu per un fastidio al flessore della gamba sinistra. Il calciatore si sottoporrà ad ulteriori accertamenti.

