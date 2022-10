Cagliari-Reggina: settore ospiti, il dato attuale dei biglietti venduti

Un solo giorno ancora a disposizione dei tifosi amaranto per l'acquisto del biglietto nel settore ospiti dello stadio Unipol Domus. Seppur in numero decisamente minore i suppoters della Reggina vogliono far sentire il loro calore e la vicinanza in un momento delicato di questa prima parte di stagione. Colombi e compagni sono reduci da due sconfitte consecutive, tre nelle ultime quattro gare e soprattutto in trasferta intendono invertire la rotta dopo le battute d'arresto di Modena e Parma. Fino al momento sono 161 i biglietti acquistati, vedremo a quale cifra si arriverà fino alla chiusura. Cagliari anche logisticamente è una trasferta abbastanza complicata.