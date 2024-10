Calabria, i 26 migranti positivi al Covid dislocati in strutture all’interno della Regione

13 sono in Provincia di Reggio Calabria

All’interno del bollettino quotidiano emesso dalla Regione Calabria, con il quale si apprende l’aggiornamento relativo ai dati del Coronavirus, apprendiamo l’esatta suddivisione dei 26 migranti risultati positivi, che come detto in precedenza verranno smistati in tre strutture presenti all’interno del territorio calabrese.

13 sono stati accolti nel Comune di Amantea (CS), 8 nel Comune di Bova Marina e 5 a Roccella Ionica (RC), in strutture dedicate, appositamente individuate dalla Prefettura.