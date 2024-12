Motta S.G., a Tajani il ‘Minatore d’oro’: ‘Un premio che mi emoziona’

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha ricevuto oggi il premio «Minatore d’oro» durante una cerimonia organizzata dal Comune di Motta San Giovanni (RC) per ricordare il sacrificio dei minatori di questo territorio che, emigrati all’estero, hanno perso la vita svolgendo il proprio lavoro.

“Ringrazio il sindaco Verduci e la comunità di Motta San Giovanni per questo premio che mi emoziona molto. È un segno del fortissimo legame tra il nostro presente e il nostro passato, un riconoscimento che prima di tutto va ai tanti lavoratori che hanno onorato l’Italia nel mondo”, ha dichiarato Tajani a margine della cerimonia.

“Sono andato a trovare il presidente Occhiuto. L’ho trovato davvero in forma. Sta facendo riabilitazione. Mi sono raccomandato con lui di non tornare troppo presto al lavoro come vorrebbe fare, ma di lavorare, magari da casa, mentre conclude la convalescenza, perche’, adesso, la Calabria ha bisogno di lui”.