Consiglio regionale, gli auguri del presidente Mancuso per una ‘Calabria unita e solidale’

“Il 2024, in un contesto mondiale di conflitti e crisi umanitarie, è stato anche un anno di sfide importanti e di conquiste significative per la nostra regione.

Grazie al lavoro svolto, all’impegno dei cittadini e alla tenacia delle nostre comunità, sono stati fatti passi avanti verso una Calabria più giusta, moderna e inclusiva. Tuttavia, siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare per superare le criticità che ostacolano il pieno sviluppo economico e sociale della nostra terra.

L’augurio che desidero condividere è che il 2025 sia un anno di rinnovata partecipazione e condivisione, un anno in cui ognuno si senta parte attiva di un grande progetto collettivo: una Calabria unita e solidale, capace di affrontare le sfide con coraggio, determinazione e fedeltà ai principi di legalità e giustizia“.