Calciomercato Reggina: Mungo e Di Grazia, si attendono notizie

Cham alla Carrarese, Forciniti al Giugliano. Due degli under della Reggina della passata stagione trovano collocazione tra i professionisti, a dimostrazione di un comparto, quello dei giovani, così come si è sempre detto, di buon livello. Presto troverà sistemazione anche Ndoye, un altro tassello (Under) che la società non ha trattenuto e che ha diverse richieste anche in categorie superiori.

Detto questo, i tifosi della Reggina aspettano impazienti notizie dal mercato, per quello che riguarda i movimenti in entrata. Siamo fermi a tre con gli arrivi di Correnti, Ferraro e Lanzillotta, prossimo dovrebbe essere l’annuncio di Mungo, un ritorno in amaranto per lui dopo la stagione alla Puteolana senza particolari soddisfazioni. Probabile che il suo rientro sia stato dettato da una precisa richiesta di mister Trocini che per il centrocampista ha avuto sempre parole di apprezzamento e grande stima.

Ma ovviamente si aspetta altro, molto altro, per esempio si sta cercando di capire se la trattativa con Di Grazia è davvero in dirittura d’arrivo, visto che oltre a esserci diverse altre società interessate, l’esterno offensivo avrebbe manifestato il desiderio di potersi confrontare anche con il professionismo, essendo contrattizzato per un altro anno con il Siracusa. Sviluppi che si manifesteranno nei prossimi giorni. Intanto in questa settimana dovrebbe avvenire l’incontro tra il sindaco Falcomatà, il patron Ballarino e alcuni rappresentanti del tifo organizzato. Lo hanno annunciato gli stessi tifosi, in occasione della manifestazione in piazza Orange. Siamo molto curiosi di sapere cosa ne verrà fuori.