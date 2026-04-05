Elezioni, Calabria inaugura la segreteria politica: ‘Mi metto al servizio di Palmi, con spirito di dialogo e condivisione’

"Dopo 40 anni mi metto a disposizione!". Calabria inaugura la segreteria a Palmi e lancia un messaggio chiaro: "Non sono un politico di professione"

È stata inaugurata oggi a Palmi la segreteria politica del candidato sindaco Giovanni Calabria, un nuovo spazio di incontro e partecipazione che segna l’avvio ufficiale del percorso verso le prossime elezioni amministrative. Alla presenza di numerosi cittadini, sostenitori e rappresentanti istituzionali, Calabria ha illustrato la visione che intende proporre alla città, fondata su ascolto, responsabilità e spirito di servizio.

Nel corso dell’iniziativa sono intervenuti diversi consiglieri regionali, tra cui l’On. Iriti, l’On. Giannetta e il palmese On. Giuseppe Mattiani. Invitato ma assente per impegni l’altro consigliere regionale di Palmi, On. Giuseppe Ranuccio.

Lo spirito di servizio e l’apertura al dialogo

“Ho deciso di mettermi a disposizione della città che dopo 40 anni sento mia – ha dichiarato Giovanni Calabria – con lo stesso spirito con cui ogni cittadino, ogni giorno, si rimbocca le maniche per far funzionare le cose. Non sono un politico di professione, sono una persona che ama Palmi e che vuole contribuire, con umiltà e determinazione, a costruire un futuro migliore. Per questo mi dichiaro aperto al dialogo con tutti: figure politiche e non politiche, associazioni, professionisti, giovani, anziani, chiunque abbia a cuore il bene della nostra comunità”.

Nel suo intervento conclusivo, Calabria ha ribadito che il percorso che intende proporre non nasce contro qualcuno, ma per la città. La sfida è quella di costruire un progetto che sia alternativo e innovativo, senza mai risultare divisivo per il tessuto sociale palmese.

Una casa aperta e il Box delle Idee

La nuova segreteria è stata presentata come una casa aperta, un luogo fisico dove ogni cittadino potrà portare proposte e suggerimenti. Per facilitare questo processo di democrazia partecipata, è stato predisposto anche un Box delle Idee, uno strumento semplice ma concreto per raccogliere contributi e trasformarli in azioni reali.