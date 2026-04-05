Meritocrazia a Reggio, sia questa la vera sfida per il prossimo sindaco

Competenza, merito ed esperienza.

Tre requisiti fondamentali che ogni amministratore pubblico dovrebbe avere, insieme ad un curriculum coerente e in linea con il ruolo che si ricopre.

Caratteristiche che all’interno dei palazzi istituzionali, nei ruoli di vertice, troppo spesso, nelle varie poltrone assegnate direttamente dalla politica, sono state ignorate e a volte del tutto non considerate.

In vista delle prossime elezioni comunali, ai leader politici che tenteranno la scalata a Palazzo San Giorgio, chiunque esso sia, chiediamo che, una volta conquistata la fascia tricolore, nella composizione della squadra, venga riconosciuto il merito. E che la promessa venga fatta adesso, in campagna elettorale.

Basta premiare i ‘fedeli’, basta incarichi dettati esclusivamente da interessi di partito. Si cambi direzione, se davvero, come sentiamo dire, l’amore per la città prevale, allora si scelga la meritocrazia. Perchè prendere molti voti non significa automaticamente essere adatti a governare un settore delicato della macchina comunale. Per quello servono studio (tanto), esperienza lavorativa e capacità.

Ai quattro candidati Battaglia, Cannizzaro, Lamberti Castronuovo e Pazzano chiediamo quindi che la competenza sia il faro nella scelta dei componenti della squadra che andrà a governare Reggio Calabria per i prossimi anni.

Non si scelgano nomi nel mucchio, per accontentare questo o quel partito, non si premino i candidati solo perché hanno collezionato più voti rispetto ad altri. Si valuti piuttosto la competenza, la professionalità, il bagaglio di esperienza, il curriculum e il valore del professionista che si intende nominare.

Visti i tanti errori del passato, è il momento di cambiare pagina, per il bene dei cittadini. I numerosi cambi di poltrona, dettati da rimpasti capricciosi dell’ex sindaco Falcomatà, hanno creato instabilità e nervosismo all’interno degli uffici comunali. Nonché disservizi e confusione per i cittadini.

Come si può del resto governare una città se non si ha una squadra unita, competente, professionale, matura e che si impegna esclusivamente per il bene della città?

L’on. Cannizzaro, nel corso della sua ultima conferenza stampa, ha parlato di ‘squadra’.

“Una squadra, fatta di primo livello – ha spiegato l’on. Cannizzaro, candidato a sindaco della coalizione del centrodestra – Una squadra che non si dovrà risparmiare, fatta di persone di primo livello. Gli assessori che faranno parte della futura giunta, dovranno rinunciare alla propria postazione di lavoro. Chi farà l’assessore dovrà fare soltanto l’assessore, chiedendo il proprio studio”.

E ancora, sollecitato dalle nostre domande, Cannizzaro ha dichiarato:

“Con me sarà così. Prima le competenze. Per questo dico che vorrei che la mia giunta sia una delle più autorevoli della storia di Reggio Calabria”.

Ed è proprio questo che vogliono i cittadini. Nei prossimi giorni chiederemo anche agli altri candidati di promettere, qualora dovessero vincere le elezioni, di puntare esclusivamente alla qualità dei singoli elevando lo ‘stato di merito’ dei nostri amministratori.

I candidati in campo, tutti riconosciuti come autorevoli e all’altezza del ruolo di primo cittadino, non potranno però andare lontano, se pensano di correre in solitaria o con al fianco una squadra composta da ‘amici’ di scuola o colleghi di partito. Il faro deve essere la competenza, poi, semmai, il resto.

Altrimenti, meglio stare a casa.