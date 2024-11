Calabria buskers festival internazionale. Dal 30 novembre all’8 dicembre magia e arte a Reggio Calabria

Reggio ed alcuni centri della sua provincia sono pronti ad ospitare un grande evento. Si tratta del “Calabria buskers festival internazionale”, manifestazione che si svolgerà dal 30 novembre all’8 dicembre all’insegna della magia e dell’arte, senza dimenticare la realtà e l’impegno.Ricco e variegato il programma della kermesse pensata ed organizzata da Santo Nicito e dagli altri “Pagliacci clandestini”, coinvolgente numerosi artisti locali ed internazionali ed una serie di altre realtà associative socio-culturali attive sul territorio.Il “Calabria buskers festival internazionale”, rientrante all’interno del progetto “Pagliacci in giro” e patrocinato da Comune e Provincia, avrà come quartier generale piazza Castello ed articolazioni a Reggio, Locri, Motta San Giovanni e Polistena, e, tra colore, suoni ed allegria, ma anche tra umanità e civismo, si caratterizzerà per svariate attività che sia avranno da mattina a sera, dai laboratori alle mostre fotografiche, dalle performance alle escursioni, dalle attività sociali in strada e presso strutture socio-assistenziali ai grandi spettacoli. Un ruolo importante, oltre a clown, musicisti, mangiafuoco, acrobati ed altri artisti che saranno protagonisti specialmente fra il 5 e l’8 dicembre quando la manifestazione diventerà ancor più performativa, lo giocheranno anche i partner socio-culturali, cioè Magnolia, Gas Stretto, Cai sezione “Aspromonte”, Itis “Panella-Vallauri”, Il pesce rosso, Malavenda cafè, Chez Scenique, Peter, Circolo del cinema “Charlie Chaplin”, ReactionCity, B&P, e il mediapartner Antenna Febea. «In questo grande evento staranno insieme l’aspetto artistico e quello socio-territoriale. L’obiettivo è regalare magia a grandi e piccini, ma anche quello di iniziare un percorso di ricostruzione culturale che porteremo avanti con altre iniziative fino alla prossima edizione ed ancora oltre. Ci saranno attività prevalentemente artistiche, come laboratori, parate e spettacoli, anche abbinate al sociale, come le performances in ospedali e case di cura.Ma, oltre a queste che abitualmente svolgiamo noi “Pagliacci clandestini”, ce ne saranno altre che guardano ad un territorio al quale siamo spesso attenti – sono le parole attraverso le quali il direttore artistico Nicito ha spiegato il senso del grande evento ed alcuni suoi particolari – infatti, ad esempio, faremo un’escursione che non sarà una semplice gita, ma una passeggiata utile ad esaltare una bellezza come Sant’Aniceto e a raccogliere rifiuti purtroppo presente nelle vicinanze; pianteremo tre alberi di corbezzolo in una zona “Tempietto” che immaginiamo come parco sul mare; avremo dei laboratori ambientali e ci sarà spazio per artigiani ed agricoltori locali nei mercatini a “chilometro zero” del 7 ed 8 dicembre. Tra i protagonisti ci saranno artisti provenienti da paesi come Brasile o Francia, ma anche giovani come quelli dell’Itis “Panella-Vallauri” che cureranno un reportage. Sarà una bella occasione per coinvolgere la cittadinanza divertendoci e riflettendo insieme a loro e per aprire Reggio al mondo».Questo il programma dettagliato, sul quale si possono avere maggiori info consultando i siti www.calabriabuskers.it e www.pagliacciclandestini.org, scrivendo a info@pagliacciclandestini.it, telefonando allo 3207042460 o visitando la pagina Facebook della manifestazione:30 novembre Ore 18:30 Parata artisti sul corso Garibaldi1 dicembreOre 18:30 Inaugurazione Mostra Fotografica “Transit” di Romina Arena presso Malavenda caféOre 19:00/22:00 Laboratorio “Vita da Clown” diretto da Santo Nicito2 dicembreOre 15:00 Pagliacci in giro Ospedale di Reggio Calabria e strutture socio-assistenzialiOre 18:30/24:00 Patatrac Swing di Alex Perdido presso Malavenda café3 dicembreOre 11:00 Pagliacci in giro Ospedale di Locri e strutture socio-assistenziali;Ore 19:00/22:00 Laboratori di Lira e Tamburello diretti da Francesco Marino.Ore 19:00/22:00 Laboratorio “Vita da Clown” diretto da Santo Nicito.Ore 21:00 e 22:30 Proiezione docufilm “ReAtionCity” presso circolo del cinema “Charlie Chaplin”4 dicembreOre 16:00 (bambini) e 19:00 (adulti) Laboratorio di Eco narrazione diretto da Serena PalermitiOre 19:00 Inaugurazione mostra fotografica “Il teatrino delle stelle” di Alessandra Morgante e Pietro Annicchiarico.Ore 19:00/22:00 Laboratorio “Gioco e corpo nell’arte del clown” diretto da Lis Nobre.5 dicembreOre 11:00 Pagliacci in giro Ospedale di Polistena e strutture socio-assistenzialiOre 10:00/13:00 Laboratorio “Acrobatica e Trapezio” diretto da Lis NobreOre 16:00/20:00 Corso teorico pratico trucco teatrale diretto da Alessandra Morgante presso Chez Scenique;Ore 18:00 Parata artisti su corso GaribaldiOre 19:00/22:00 Laboratorio “Gioco e corpo nell’arte del Clown” diretto da Lis Nobre.Ore 19:00/24:00 Festival artisti di strada.6 dicembreOre 9:00 attività sociale recupero di uno spazio urbano e piantumazione di tre alberiOre 10:00/13:00 Laboratorio “Acrobatica e Trapezio” diretto da Lis NobreOre 10:00/18:30 Corso teorico pratico trucco teatrale diretto da Alessandra Morgante presso Chez SceniqueOre 11:00 Pagliacci in giro Ospedale di Locri e strutture socio-assistenzialiOre 16:00/18:00 Laboratorio per bambini con materiali di riciclo – Il pesce rossoOre 18:00/24:00 Festival artisti di strada.7 dicembreOre 8:00 Passeggiata ecologica Cai al Castello di San Niceto località Motta San Giovanni.Ore 9:00 Pagliacci in giro Ospedale di Reggio CalabriaOre 10:00/13:00 Laboratorio “Acrobatica e Trapezio” diretto da Lis NobreOre 16:00/18:00 Laboratorio per bambini con materiali di riciclo – Il pesce rossoOre 16:00/20:00 Corso teorico pratico trucco teatrale diretto da Alessandra Morgante presso Chez Scenique.Ore 19:00/24:00 Festival artisti di strada.8 dicembreOre 10:00/13:00 Laboratorio “Acrobatica e Trapezio” diretto da Lis NobreOre 16:00/18:00 Laboratorio eco-culturale “Tra riuso e sostenibilità” –MagnoliaOre 19:00/24:00 Festival artisti di strada.