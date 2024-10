Calabria, camion cisterna perde il controllo e si ribalta: incidente sulla SS18 – FOTO

Il sinistro ha visto coinvolto un autotreno cisterna. Le cause sono ancora in corso di accertamento

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta alle ore 10.00 circa sulla SS18 direzione sud in c.da Palazzo per incidente stradale. Interessato dal sinistro un autotreno cisterna che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo in un terrapieno bordo strada con consegue ribaltamento del rimorchio. Illeso il conducente.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del mezzo. Sul posto Polizia Locale per gli adempimenti di competenza e personale tecnico Anas.

In corso di valutazione le operazioni per il recupero del rimorchio ribaltato.