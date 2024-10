Calabria, drone resta impigliato su cavi alta tensione

“Strano” intervento quello effettuato nella giornata di ieri da parte dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, i quali hanno dovuto recuperare un drone di proprietà di un cittadino, impigliato tra i cavi della rete elettrica dell’alta tensione nei pressi del comune di Gizzeria.

I vigili, una volta giunti sul posto, prima di procedere al recupero del mezzo andato fuori controllo, hanno richiesto la disattivazione della linea in quel tratto. Le operazioni hanno portato anche al disagio per la viabilità in quanto è stato necessario deviare il transito dei mezzi su unica corsia per permettere il corretto posizionamento dei mezzi di soccorso.

Il drone, successivamente, è stato consegnato alla Polizia che ha proceduto al sequestro, in quanto il proprietario era sprovvisto di regolare brevetto di abilitazione all’utilizzo per come stabilito dalle normative vigenti.