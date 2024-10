Calabria, elezioni regionali. Per i Cinque stelle deciderà…Rousseau

Alla fine non deciderà né il capo politico Luigi Di Maio né il garante Beppe Grillo.

Ma saranno i militanti, la base, gli iscritti a decretare la partecipazione o la non presentazione di liste alle Regionali calabresi ed emiliane. Ad annunciarlo è un post sul Blog dei cinque stelle:

“Ci siamo confrontati – si legge -. Abbiamo consultato le persone che portano dalla prima ora sulle spalle questo Movimento e tutti concordano che serva un momento di riflessione, di standby. Ma decidiamo insieme. È quindi il momento di chiederci se questa grande mobilitazione di crescita e rigenerazione sia compatibile con le attività elettorali. Per questo abbiamo deciso di sottoporre agli iscritti la decisione riguardante la partecipazione alle imminenti elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria”.

Le votazioni sulla piattaforma Rousseau, avranno luogo domani dalle 12 alle 20. Il Movimento, attraverso il Blog spiega ai suoi che “partecipare alle elezioni richiede uno sforzo organizzativo, anche nazionale, e di concentrazione altissimo. Ciascuno di noi deve interrogarsi, con la massima responsabilità, sul contributo che sente di dare nei prossimi mesi, su dove sente più giusto che i suoi portavoce dirigano il proprio impegno. Deve chiedersi se pensa se siamo capaci, tutti insieme, in un grande lavoro di rete di condivisione e divisione degli incarichi, di essere utilmente presenti su diversi fronti. Qualsiasi cosa sceglieremo, la affronteremo come sempre con tutta la dedizione di cui siamo capaci. A noi la scelta”.

Reazioni stizzite

D’altra parte insieme alla comunicazione del voto su Rousseau, il Blog annuncia anche gli Stati generali del Movimento che si terranno a marzo. Un momento, insomma, di riflessione e programmazione. Ma la scelta non è proprio una scelta indolore. Almeno in Calabria. Il deputato calabrese e portavoce del M5s alla Camera, Riccardo Tucci, intercettato dall’Adnkronos, si è detto spiazzato dal post pubblicato poco prima dal Blog pentastellato e non le ha certo mandate a dire: “Trovare un candidato presidente con un curriculum di 23 pagine, uno che ha due co… così. Uno che nonostante la situazione si mette a nostra disposizione e ora devo vedere la cosa gestita dal blog in questo modo dopo che sette anni che lavoriamo per la Regione Calabria”, rincara il parlamentare pentastellato. “Cinque anni fa siamo entrati e ci siamo fatti il c… e ora devo vedere una cosa del genere. E’ una porcheria”.

Anche il collega Francesco Forciniti non ci sta: