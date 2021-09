Fondi Covid, Amalia Bruni: “Vergognoso, 250 milioni di euro per la Sanità rimasti nei cassetti"

Amalia Bruni torna su un tema a lei caro, quello della sanità: “La gestione della pandemia ci ha confermato la grande incompetenza di chi amministra la Regione Calabria, dimostrando per l’ennesima volta di non avere nessuna capacità in ambito sanitario, fino a diventare, addirittura, pericolosi per la gente.

Oggi leggo sulla stampa online, rimanendo quanto meno sconcertata dalla notizia, che in Calabria non sarebbero stati spesi 250 milioni di euro che potevano essere utilizzati per assumere personale sanitario, migliorare i protocolli Covid, aumentare i posti in terapia intensiva, far funzionare al meglio il servizio del 118. Invece, Spirlì, che nel frattempo ha cominciato a fare a scaricabarile con i commissari, è rimasto chiuso nella sua torre d’avorio senza muovere un dito".

La candidata alla presidenza della regione Calabria per la coalizione di centrosinistra, nel criticare la gestione commissariale, invita il Governo ad assumersi le proprie responsabilità.