Consiglio Regionale Calabria, Mattiani: ‘Prorogata la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici’

“Il Consiglio Regionale della Calabria nella seduta del 20.01.2025 ha approvato due importanti provvedimenti legislativi, recanti rispettivamente disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del servizio sanitario della Regione Calabria e disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione Calabria.”