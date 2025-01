Nuovo Patto per il Mediterraneo, Princi incontra la Commissaria Suica

“Incontro produttivo con l’eurodeputato Giusi_Princi dalla Calabria sul Nuovo Patto per il Mediterraneo e i partenariati tra gli attori locali del Mediterraneo.

Ci impegniamo a promuovere la prosperità, la sicurezza e la resilienza sostenibili attraverso valori condivisi, dialogo e interessi reciproci”.

Così Dubravka Šuica, politica croata, Commissaria europea per il Mediterraneo, attraverso i social ha riportato dell’incontro con l’europarlamentare reggina Giusi Princi.

Nei giorni scorsi l’eurodeputata si è soffermata sulla rubrica ‘Europa in classe’, iniziativa utile a far conoscere le istituzioni europee.

“Ogni settimana, il martedì, sui miei canali social, saranno pubblicati miei video dedicati all’educazione civica europea.

Con ‘Europa in classe’ – ha proseguito – voglio avvicinare tutti, specialmente gli studenti e le nuove generazioni, a ciò che l’Unione Europea rappresenta, a come lavorano le sue istituzioni, a quanto le decisioni europee determinano le leggi dei paesi membri e di come si impattano nei nostri territori. Tutti i contributi video confluiranno in un volume, diversificato per grado di scuola, che sarà distribuito gratuitamente a tutti gli studenti calabresi”, le parole di Princi.

«Questa nuova rubrica – ha concluso Princi – si affiancherà a ‘Pillole di Europa’, un altro appuntamento sui miei canali social che ogni venerdì tiene aggiornati i cittadini sui principali lavori in Parlamento».