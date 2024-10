In Calabria c’è bisogno di lavoro. A Catanzaro 6 mila domande per 24 posti (anche da Reggio)

La forza dei numeri. Che la Calabria sia una regione che ha fortemente bisogno di lavoro e soffre una crisi occupazionale sempre più importante, è un fatto acclarato che si protrae ormai da troppo tempo.

L’ultima conferma in ordine temporale arriva da Catanzaro, dove per un concorso pubblico da 24 posti (14 posti di istruttore amministrativo e 10 posti di istruttore contabile) sono arrivate ben 6.330 domande da tutta la Calabria.

A riferire i numeri ufficiali delle richieste di partecipazione alle due selezioni è l’assessore al personale Danilo Russo che, alla chiusura dei termini previsti per l’invio delle domande, ha così evidenziato la straordinaria mole di istanze ricevute.

“I dati certificati dal settore personale alla scadenza della procedura di invio delle domande on line – ha sottolineato Russo – dimostrano in maniera lampante che c’è un forte interesse occupazionale da parte di aspiranti candidati provenienti da tutta la Calabria e non solo.

Questa prima fase si completerà nelle prossime settimane, vista l’elevata mole delle domande, con la definizione dell’elenco dei soggetti ammessi alle necessarie preselezioni che sarà reso noto attraverso la pubblicazione sul portale web del Comune.

L’obiettivo è quello di chiudere nel più breve tempo possibile questo passaggio per procedere con l’affidamento dell’intera gestione delle prove preselettive ad una ditta esterna specializzata che sarà selezionata attraverso ricorso al MEPA al fine di garantire trasparenza e qualità all’iter amministrativo”.