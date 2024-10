Calabria, in Cittadella regionale i corsi di qualificazione per agenti di Polizia locale

È quanto ha affermato il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso in occasione del corso di formazione regionale per agenti di Polizia locale della Calabria al quale sono intervenuti anche l’assessore Filippo Pietropaolo e il dirigente della Regione Salvatore Lopreti.

Ha aggiunto Mancuso:

“Dalla legge regionale del 2018 a oggi in materia di servizi di polizia locale, abbiamo sbloccato ogni impasse che rallentava i processi di valorizzazione di questo importante corpo di Polizia. Tutto ciò, per dare piena ed efficace attuazione alla legge regionale, convinti che l’identità e l’immagine di una divisa cosi nobile vadano assolutamente rilanciate. La legge e l’impegno dispiegato in questa legislatura da tutti noi, sono l’esito della convinzione che il ruolo della formazione e della riorganizzazione della Polizia locale siano parti fondamentali degli enti locali calabresi.

Per il presidente Mancuso “la Polizia locale merita grande rispetto e attenzione e le sue funzioni vanno salvaguardare e adeguatamente sostenute, viste, tra l’altro, le importanti responsabilità che si assume. Il nostro impegno è finalizzato a rinforzare lo spirito di coesione di donne e uomini che quotidianamente debbono affrontare un compito gravoso sia nelle città che nei paesi della Calabria”.