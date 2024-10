Calabria, PD: ‘Iniziativa pubblica contro autonomia differenziata. Cdx invitato a partecipare’

Di seguito il comunicato stampa del gruppo del Pd in Consiglio regionale sulla prossima iniziativa organizzata contro la riforma Calderoli.

“Senza più ipocrisie uniamo tutte le forze politiche della Calabria per fermare la scellerata riforma di Calderoli e della Lega che metterebbe in discussione diritti fondamentali dei cittadini, finendo con lo spaccare in due il Paese. Nei prossimi giorni si terrà un’iniziativa pubblica che alla quale abbiamo già invitato partiti, sindacati, associazioni, i rappresentanti del clero e tutti coloro i quali non vogliono che la Calabria veda cancellata ogni speranza di futuro”.