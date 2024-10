Il Pd Calabria punge Occhiuto: ‘Dirette web acchiappa like e poco altro’

Il Partito Democratico della Calabria apre il problema del trasporto urgente dei pazienti, nelle ore della notte, e attacca:

Ironizzano i dem calabresi:

“Non vorremmo che Occhiuto somigliasse a un personaggio interpretato dal grande Alvaro Vitali. Se i fatti non fossero tanto gravi, ci rideremmo anche sopra.

In Calabria sono arrivate 60 nuove ambulanze che, prive di personale sanitario, sostano presso le varie Pet con un 118 che si sfalda ogni giorno. Occhiuto non vede perché è troppo impegnato a farsi filmare mentre racconta il suo libro dei sogni”.

Continuano i dem calabresi:

“La Calabria reale è quella del Pronto soccorso di Cosenza, per esempio, appena inaugurato in pompa magna, pieno di pazienti e con pochissimi medici in servizio e già in affanno. È quella di dottori rimasti soli e colti da infarto sul posto di lavoro, di errori clamorosi come lo spostamento degli ambulatori della specialistica in ospedali delle aree interne, che, inevitabilmente, diventeranno così case della salute e non saranno più, appunto, presidi ospedalieri”.