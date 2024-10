Calabria, pubblicato il bando a sostegno del settore olivicolo

Sul portale istituzionale dell’Autorità di Gestione www.calabriapsr.it è stato pubblicato il bando relativo alla Misura 3, Intervento 3.2.1, Sotto – intervento C – Azioni di informazione e promozione relative al comparto olivicolo, annualità 2019/2020.

La dotazione finanziaria del bando è di 1.500.000 Euro, dei quali 1.200.000 Euro destinati al regime di qualità IGP (convenzionale o biologico) e 300.000 Euro al DOP.

“Con questo bando – ha affermato il Presidente della Regione Mario Oliverio –si completano le azioni di sostegno da parte del PSR nei confronti dei settori strategici del comparto agroalimentare calabrese. L’olivicoltura regionale, in particolare, che sta attraversando un momento di forte crisi, dovuta non solo alle recenti avversità climatiche, ma anche ai costi elevati ed alla produzioni inevase, riceverà un Milione e mezzo di Euro per poter effettuare un’adeguata promozione delle produzioni certificate del territorio regionale, delle loro caratteristiche qualitative e di sostenibilità, con azioni dirette verso i consumatori ed i mercati.”