Monitoraggio ISS, dati incompleti e non attendibili: Calabria ad alto rischio

Secondo l'ultimo Report dell'istituto superiore di sanità in collaborazione con il ministero della salute, riguardante il monitoraggio settimanale dell'epidemia di Covid in Italia, la Calabria sarebbe fra le tre regioni ancora ad alto rischio.

Calabria ancora ad alto rischio, ISS: 'Dati incompleti'

Tre Regioni sono "classificate a rischio alto" di trasmissione di Sars-Cov-2: Calabria, Puglia e Sardegna, quest'ultima a "titolo precauzionale in quanto non valutabile in modo attendibile per completezza" dei dati.

È questo quanto emerge dalla bozza del report secondo l'Adnkronos Salute.

Indice Rt superiore a 1