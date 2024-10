Scossa di terremoto nel cosentino: numerose chiamate ai Vigili del Fuoco

A dare notizia del terremoto avvenuta poco fa in provincia di Cosenza non è solamente l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ma anche i Vigili del Fuoco del posto. Subito dopo la prima scossa sono infatti arrivate al reparto provinciale le prime telefonate.

Nei centri colpiti i cittadini si sono riversati in strada, ma il Comando di Cosenza non ha, fortunatamente, ricevuto chiamate per intervento urgente riguardante danni a cose o persone. I vigili del posto fanno sapere di tante chiamate per informazioni, qualcuna per ascensore bloccato a causa della mancanza di linea elettrica.