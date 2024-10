Calabria, tre milioni di euro per lo sport è iniziativa storica

Una iniziativa, a dir poco storica, attuata dalla regione Calabria di erogazione di contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche costituite e operanti in Calabria per l’importo complessivo di tre milioni di euro.

“La Presidente Jole Santelli – ha dichiarato il Consigliere Federale Fiv avv. Fabio Colella- ha rotto l’isolamento dello sport calabrese che, sin ora, ha goduto in materia, solo di una serie di annunci e di bandi di difficile e contrastata interpretazione e che spesso conducevano le Società Sportive a non utilizzarle per l’estrosa formulazione burocratica.”