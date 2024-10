Calabria, turno elettorale straordinario: i Comuni interessati

foto LaPresse -Elisa Contini- 25/06/2017 Parma (PR) cronaca . Elezioni a Parma. Al Ballottaggio il candidato Paolo Scarpa e Federico Pizzarotti si contendono la carica di Sindaco della cittò. Queste elezioni sono caratterizzate dalla bassa affluenza ai seggi nella foto immagini generiche di seggi deserti Photo LaPresse -Elisa Contini- 25/06/2017 news election day in Parma. in the picture generical image

Domenica 10 novembre si voterà nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa. A Brancaleone presentata una sola lista

Turno elettorale straordinario nei comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, domenica 10 novembre 2019, con eventuale turno di ballottaggio domenica 24 novembre 2019.

In Calabria i Comuni interessati a tali elezioni sono: Brancaleone e Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria); Cropani, Lamezia terme e Petronà (Catanzaro); Cassano all’Ionio (Cosenza; Isola Capo Rizzuto (Crotone).

Entro le ore 12 di sabato 12 ottobre sono state presentate le candidature alla carica di Sindaco e le liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale, con tutta la documentazione, alla segreteria del Comune.

Entro domenica 13 ottobre (il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature) la commissione elettorale circondariale valuta l’ammissione dei simboli delle liste, la candidabilità degli aspiranti (numero di firme in appoggio, condizioni di incandidabilità, quote di genere, etc), ed assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati, dal quale sarà poi impaginato il manifesto e la scheda elettorale.

Per quanto riguarda il Comune di Brancaleone (Reggio Calabria) in atto gestito dalla Commissione straordinaria composta dal Dott. Giovanni MELONI, Prefetto a.r.; dal Dott. Salvatore MOTTOLA DI AMATO, Viceprefetto e dallaDott.ssa Isabella GIUSTO, Funzionario economico finanziario, stando a quanto riferiscono fonti ben informate è stata presentata soltanto la Lista “Brancaleone Bene Comune” con candidato alla carica di Sindaco il Dott. Silvestro GAROFFOLO, tributarista ed in passatoConsigliere di minoranza, ed alla carica di Consigliere comunale i seguenti candidati : 1) – COSMANO Danilo; 2) – AGOSTINO Nicodemo; 3) – ALESSI Giovanni; 4) – AMBROGIO Simona;; 5) – CRISTIANO Giuseppe ; 6) – MISIANO Filippo ; 7) – PARPIGLIA Angela ; 8) – SCULLI Franco ; 9) – SURACI Fortunato; 10) – TUSCANO Martina ; 11) – VITALE Melissa.

I cittadini di Brancaleone rimangono fiduciosi nel raggiungimento del Quorum, affinché la tornata elettorale sia valida.