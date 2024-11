Calcio a 5: la Futura alla ricerca dell’impresa

Serve l’impresa. Occorre provarci, tra cerotti, acciacchi ed assenze.

Serve gettare il cuore oltre l’ostacolo in una settimana fatta di sfortuna e ripetizione. Voglia di riscatto dopo l’imprevedibile sfida giocata in casa contro Mascalucia. La Futura ritorna in campo sabato alle ore 15 per provare a sorprendere il girone intero sul campo della quotata Cnl Cus Molise.

La situazione della squadra

La compagine ospitante ha vinto una gara contro Mascalucia e perso contro Giovinazzo giocando due partite. Sei punti in classifica per i giallo-blu, grazie ai successi contro A.S. Roma in casa e Tombesi in trasferta.

Infermeria piena, troppo piena per i ragazzi allenati dal tandem Honorio-Martino: assenti Cividini, Pizetta, Alessandro Squillaci e Andrea Labate, quattro assenze pesantissime.

Gli avversari

Palmegiani dal Benevento, Joao Vitor alla prima esperienza in Italia, e il portiere Lepre rappresentano i nuovi acquisti del Cus.

Il Capitano Di Stefano, il portiere Oliveira, De Nisco, Nathan e Di Lisio fanno parte del gruppo dei confermati.

Arbitrano i signori Alessandro Melli di Roma 1, Roberto Galasso di Aprilia, con Andrea Antagonista di Roma 2 al cronometro.