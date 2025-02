Calcio a 5: rimonta incredibile della Futura. E’ pareggio

Una partita che sembrava ormai compromessa si è trasformata in un’impresa memorabile per la Futura, che nel campo del Palapansini di Giovinazzo ha rimontato due gol nell’ultimo minuto, regalando ai tifosi giallo-blu un pareggio che sa di vittoria. Una dimostrazione di carattere e grinta che conferma il valore di questa squadra, sempre pronta a lottare fino all’ultimo secondo.

Undicesimo risultato utile consecutivo per la favola sportiva Futura che non si ferma.

I padroni di casa schierano Di Capua, Divanei, Di Fonzo, Sosa e Marolla, mentre la Futura risponde con Parisi, Falcone, Honorio, Pizetta e Pedotti.

Fase iniziale di studio per le due formazioni, Pizetta, dopo 2 minuti di gioco, prova a sbloccare l’incontro ma viene chiuso sul più bello. Il primo tentativo dei padroni di casa con Sosa è stato ben intercettato da Musumeci. L’azione successiva, al 5 minuto, però è quella che sblocca il match con Divanei che realizza sotto l’incrocio, nulla può Parisi, 1-0.

Sale il ritmo, ci prova ancora Pizetta ma trova pronto il portiere locale, poi Labate solo sull’esterno della rete. Vicino al raddoppio Giovinazzo con Palumbo dopo una bella azione corale. Timeout Futura per riordinare le idee, un inizio di match molto contratto per i ragazzi calabresi. Prima Pizetta poi Labate trovano Di Capua pronto ed è lo stesso portiere a dire l’ennesimo no a Pizetta spizzando il pallone sulla traversa.

Dopo tantissimi tentativi e dopo il palo di Pedotti viene trovata la rete per la Futura con il tap-in decisivo di Honorio, 1-1 a metà primo tempo. Passano però pochi secondi e, sugli sviluppi della punizione battuta da Sosa, è ancora Divanei a trovare la rete, 2-1 Giovinazzo.

Tutto da rifare per la Futura.

Grande parata di Parisi su Palumbo.

Labate si divora il gol del pareggio da una posizione super favorevole, termina così il primo tempo sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa.

Al rientro sul terreno di gioco, la Futura alza la pressione per recuperare il gap. Ci prova Pizetta ma si fa trovare pronto Di Capua. Dall’altro lato, Di Fonzo grazia gli ospiti spedendo il pallone sul fondo.

Bella conclusione di Parisi che termina però sul fondo. Honorio devia una conclusione pericolosa di Teramo. Pizetta sbaglia un passaggio sanguinoso e sul seguente contropiede i locali graziano la Futura colpendo solamente il palo. Parata dal portiere le conclusioni di Honorio, prima, e di Labate, poi. L’azione successiva vede l’allungo del Giovinazzo con Di Fonzo, 3-1. Si fa durissima per la Futura quando mancano meno di 10 minuti alla fine dell’incontro, power play obbligatorio a questo punto dell’incontro. Honorio va vicino ad accorciare le distanze ma è solo angolo. Continuano i tentativi ma si fa trovare pronta la difesa pugliese. Scopelliti, da attaccante aggiunto, trova la rete che accorcia le distanze, 3-2 quando mancano 49’’ alla fine del match e dopo 20 secondi Pedotti trova la rete del pareggio! Remuntada completa, timeout necessario del Giovinazzo. Ci provano i locali col power play ma il tempo è ormai scaduto: termina 3-3 il match del Palapansini.