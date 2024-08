Calcio a 5: Futura, queste le avversarie del campionato di A2 Elite

La prima giornata del prossimo campionato di serie A2 Elite di calcio a 5 è in programma sabato 12 ottobre 2024.

Sarà osservato un turno di riposo in quanto la composizione del girone è dispari (13).

La Divisione Calcio a Cinque ha diramato, il nuovo girone di Serie A2 Elite.

Nel raggruppamento “B”, la Polisportiva Futura è nuovamente l’unica rappresentante del Futsal calabrese.

Secondo anno nella competizione per i giallo-blu dei mister Honorio e Martino che affronteranno realtà in arrivo da svariate regioni d’Italia, ben 6 per la precisione: Pescara ed Tombesi di Ortona per l’Abruzzo, Taranto,Capurso,Itria,Giovinazzo per la Puglia, Mascalucia e Melilli per la Sicilia.Terni per l’Umbria, il Cus per il Molise ,Ss Lazio e Roma Calcio a 5 per la regione Lazio.

L’elenco completo delle squadre

ACADEMY PESCARA FUTSAL

BULLDOG CAPURSO

CITTÀ DI MELILLI

CLN CUS MOLISE

DEFENDER GIOVINAZZO

FUTSAL TERNANA

ITRIA FOOTBALL CLUB

LAZIO

MASCALUCIA

NEW TARANTO

POLISPORTIVA FUTURA

ROMA CALCIO A 5

TOMBESI