Calcio a 5: la Futura U19 vince ancora e prosegue la sua marcia

Continua con concretezza e vittorie il cammino della Futura in versione Under 19. Nel campionato nazionale, i giallo-blu di Mister De Stefano vincono 1-4 in casa del Polistena. Nonostante l’orgogliosa prestazione locale, i gol di Alessandro Squillaci, Diano ed ancora Squillaci risultano decisivi per la vittoria.

I locali firmeranno il 4 a 1 nel secondo tempo. Un palo colpito da un ottimo Melito. Una nuova prova significativa per i campioni in carica che guardano avanti con il giusto piglio. Il 16 Novembre, la Futura tornerà in campo domenica prossima contro Casali del Manco.

Il tabellino

Polistena C5-Futura 1-4

(Squillaci (2), Diano, Caserta)