Calcio a 5, Tonino Martino: ‘La Futura non muore mai, guardiamo avanti’

Dopo la partita contro la capolista Capurso, terminata 4-5, il mister della Polisportiva Futura, Tonino Martino, ha commentato la gara e condiviso le sue riflessioni sul cammino della squadra. Ecco le sue parole. “Ci abbiamo provato fino in fondo. I ragazzi sono stati ineccepibili , nulla da rimproverare. Abbiamo approcciato bene la partita, siamo andati in vantaggio 2-0, ma sappiamo che Capurso, sotto porta, difficilmente fallisce. Abbiamo gestito male un contropiede e loro hanno approfittato. La partita è cambiata lì. Abbiamo segnato il 3-2 su una rimessa, pressando bene, ma Capurso è una squadra forte, prima in classifica, e non ha rubato niente. Poteva finire diversamente, ma i complimenti vanno a loro e ai nostri ragazzi, che hanno dato tutto in campo“.

Il mister ha poi parlato della classifica e dei segnali positivi emersi dalla partita: “Capurso ha un distacco abissale sulle inseguitrici e nella gara del Palattinà ha dimostrato perché è in testa. Noi, però, abbiamo prodotto tantissimo e ci sono stati molti segnali buoni. È tornato Totò Pannuti, che non è un calcettista qualsiasi, e ha fatto una grande partita. Abbiamo avuto qualche infortunio questa settimana, ma approfitteremo della pausa per ricaricarci e riprenderci“.

Martino ha poi sottolineato la mentalità della squadra: “Non può essere una sconfitta a stravolgere il nostro cammino. Fino alla scorsa settimana eravamo attaccati al treno dei play-off. La classifica è cortissima, e se sbagli due partite, rischi di scivolare. Ma questa squadra non muore mai. Abbiamo visto tante volte in questo campionato che, giocando come sappiamo fare, possiamo dire la nostra in ogni partita“.

Infine, il mister ha guardato al futuro: “Abbiamo sei o sette partite da qui alla fine. L’obiettivo è fare più punti possibili e poi vedere dove siamo in classifica. Non possiamo lasciare che una sconfitta cancelli tutto il buono fatto finora. Guardiamo avanti, continuiamo a lavorare e a lottare. Questa squadra ha dimostrato di avere carattere e di non mollare mai”.

La Polisportiva Futura, guidata da Tonino Martino ed Humberto Honorio, guarda al futuro con determinazione, pronta a lottare fino all’ultimo per conquistare un posto nei play-off.