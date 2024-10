Calcio a 5 – La Pol. Futura prepara il match contro il Real Parco

La Polisportiva Futura è tornata a lavorare in vista della ripresa del campionato di serie B. Sotto lo sguardo attento di mister Alfarano e della dirigenza, al Palazzetto l’umore è alto, ma anche la consapevolezza che bisogna lavorare sodo per farsi trovare pronti all’appuntamento.

Lavoro atletico per Rotella e soci sotto la guida di Erman Zema, con relativo richiamo per chiudere alla grande la stagione. La classifica parla chiaro, ma c’è tutta la volontà di recuperare il terreno perduto e evitare qualsiasi patema d’animo. Contro il Real Parco scenderà in campo una formazione determinata e vogliosa di strappare la tanto attesa vittoria.

I ragazzi continueranno a lavorare tutti i giorni sino a sabato, poi la preparazione entrerà nel vivo a partire dalla prossima settimana, quella che condurrà alla sfida al quintetto palermitano, che viaggia a quota 15 punti in classifica, con cinque gare vinte su tredici disputate.

LE NOVITA’ IN CASA FUTURA – La Polisportiva Futura, da sempre molto attenta alla comunicazione, metterà a disposizione di tifosi e appassionati una serie di iniziative. Per ogni gara della squadra reggina, sarà possibile fruire e rivedere gli highlights della gara sulla pagina Facebook ufficiale del club ASD Polisportiva Futura Calcio a 5. Sulla stessa fanpage di Facebook, in occasione delle partite, sarà possibile acquisire tutti gli aggiornamenti live e in tempo reale con foto e e tante altre curiosità.