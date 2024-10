Calcio a 5 – Real Papà-Real Figli: la simpatica sfida natalizia finisce in parità

Spesso si approfitta delle vacanze natalizie per un pò di relax, ma anche per dare spazio a momenti di divertimento. L’attività sportiva si pone come intermezzo tra le grandi abbuffate di Natale e Capodanno, ma questa volta l’idea di scendere in campo per una partita di calcio a cinque, è davvero innovativa e simpatica. Un gruppo di ragazzi sfidano i propri genitori per un match che i più giovani pensavano di vincere a mani basse e che invece si è rivelato avvincente ed equilibrato.

Tutto chiaramente all’insegna del divertimento ed in un clima festoso, l’incontro si è concluso come era giusto che fosse e cioè in parità, grazie ad un calcio di rigore proprio allo scadere, in favore del Real Papà utile a chiudere il confronto con il risultato di 7-7. Queste le formazioni scese in campo:

Real Papà: Caputo, Polito, Idà, Palmisano, Febert, Siclari, Calafiore, Bagnato;

real Figli: Caputo, Polito, Idà, Palmisano, Febert, Scutellà, Malara, Bagnato;