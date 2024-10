Calcio a 5 – Royal Lamezia, emozioni, gol ed… eliminazione

Perde solo ai rigori la Royal Team Lamezia contro il pari grado Rionero, in un saliscendi continuo di emozioni, gol e tiri liberi sbagliati, ben quattro per le lametine. Alla fine dell’1-1 maturato dopo i tempi regolamentari, con gol iniziale dell’ex Malato e pareggio su rigore del neo capitano lametino Primavera, ecco i due supplementari che allungano la contesa. Di nuovo avanti Rionero con Carlucci e ancora Primavera, che dunque si presenta con una doppietta, a pareggiare i conti sul 2-2 finale. Spazio quindi ai calci di rigore, non prima di aver annotato anche ben quattro tiri liberi sbagliati dalla Royal con De Sarro (2), Primavera e Lavado.

Conclusione dunque ai calci di rigore: segna Hichitu per Rionero, sbaglia Gatto per la Royal. Palo di Malato per le locali e pareggia i conti Polizzi per la Royal. Di nuovo avanti Rionero con Carlucci e sbaglia mandando fuori Primavera. 2-1. E così il Rionero va avanti mentre per la Royal nessun dramma. Si riprenderà a lavorare in ottica-campionato, che vedrà l’esordio a Molfetta il 6 ottobre: c’è ancora tanto da fare per mister Carnuccio che attende nei prossimi giorni anche l’arrivo delle 3 spagnole per mettere l’organico a regime.

La Royal si è presentata con Radu, Lavado, Primavera, Gatto, Polizzi, Furno, De Sarro, Torcasio, Grandinetti, Fakaros.

RETI: pt Malato (Ri); st Primavera (rig. – Ro); 1ts Carlucci (Ri), 2ts Primavera (Ro).

SEQUENZA RIGORI: Hichitu (Ri) gol; Gatto (Ro – parato), Malato (Ri – palo), Polizzi (Ro – gol), Carlucci (Ri – gol), Primavera (Ro – fuori).