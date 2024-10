Calcio a 5 – Royal, Sinopoli: “Siamo fiduciosi nella squadra e nel tecnico Ragona”

Da circa due mesi new entry nella dirigenza della Royal Team Lamezia: si tratta del direttore generale Francesco Sinopoli, che la squadra ha già avuto modo di conoscere fin dalla preparazione per i modi apparentemente severi ma sempre finalizzati al bene della squadra stessa. Appassionato da sempre dello sport lametino, Sinopoli sovrintende all’organizzazione generale della società in diretta collaborazione col presidente Nicola Mazzocca ed il neo team manager Pierluigi Fragale. Entrambi ‘presentati’ al vernissage della squadra qualche settimana fa, seppur non presente fisicamente il neo-dg.

“Ho accettato con piacere l’invito rivoltomi dall’amico e presidente Nicola Mazzocca qualche mese fa – spiega Sinopoli -, sono entrato in questa che è la famiglia-Royal con grande entusiasmo, subito trascinato dall’operatività di Nicola Mazzocca, ma nel complesso di tutta la società, alquanto dinamica in tutti i ruoli. Obiettivi? Un progetto così bello e prestigioso, qual è quello della Royal in Serie A portato avanti dalla famiglia Mazzocca è qualcosa di straordinario per la città di Lamezia Terme. Che, consentitemelo, potrebbe rispondere meglio all’impegno profuso dalla nostra società. Comprendiamo che senza Amministrazione è difficile trovare interlocutori, ma siamo fiduciosi ed intanto proseguiamo soltanto con le nostre forze e quelle di qualche sponsor, ben consapevoli che il percorso è alquanto arduo”.

Ovviamente ci si riferisce anche alla questione-PalaSparti. “Infatti – aggiunge Sinopoli – la mancanza del Palasport ci penalizza molto, di fatto giochiamo sempre in trasferta! Certo non ci piangiamo addosso ma, purtroppo, oltre alle problematiche del fragile tessuto economico cittadino, fronteggiare anche quelle logistiche è davvero dispendioso per l’intera nostra società”.

Il neo direttore generale Sinopoli chiude con un accenno all’avvio del torneo della Royal: “Abbiamo iniziato con una sconfitta, prevedibile, ed una tonificante vittoria quella di Napoli: siamo convinti che mister Ragona col suo staff e la squadra composta da ragazze promettenti e di grande affidabilità possano continuare con impegno e dedizione come fatto in questo avvio, contando nei limiti di questa situazione difficile del PalaSparti, sul sostegno dei nostri affezionati tifosi, ad iniziare dalla gara di sabato col Breganze”.