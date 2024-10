Calcio a 5: test amichevole per la Futura, arriva il Messina

Tempo di primo test amichevole. A lavoro da 14 giorni sotto il caldo sole di Calabria.

Voglia a mille, quella di mettere tanta benzina nelle gambe.

Sabato due settembre alle ore 17 la Polisportiva Futura scende in campo, tra le mura amiche del Palattinà per affrontare il Messina Futsal, compagine che militerà nel campionato di Serie A2.

Un test importante contro un team che ha inserito gli argentini Lautaro e Mendez confermando l’universale Marcio Garcia accanto ad un nucleo d’italiani coeso.

Prima ufficiale in maglia Futura per i nuovi colpi di mercato: Humberto Honorio ed Eriel Pizetta, i giovani Labate e Iennarella, i rientranti Minnella e Pannuti ed il nucleo della passata stagione capeggiato da Capitan Cividini.

Ecco l’analisi di Mister Fiorenza:”Dopo due settimane di lavoro duro, con doppia seduta, arriviamo a questo primo test.

Iniziamo a mettere in pratica e sul campo, contro una squadra di buon livello i nostri primi dettami tattici.

Sarà un test molto interessante che ci farà capire svariate cose.

Ho tutti gli atleti a disposizione e proverò a farli girare per arrivare al Top quando il risultato conterà”.