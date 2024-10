Calcio a 5 – Il Cataforio si tinge di azzurro. Nazionale per Attinà

Il momento storico del Cataforio si arricchisce ulteriormente con una nuova ed importante notizia. Francesco Attinà, classe 2002 prodotto del vivaio reggino, è stato convocato per il raduno di Novarello con la Nazionale Italiana Under 19, guidata dal tecnico Carmine Tarantino.

Enorme soddisfazione da parte di tutto l’entourage bianconero, con a capo la triade Sismo-Zema-Romeo e lo staff di allenatori, Pasqule Praticó, Giovanni Quattrone, Leo Zema, Ricardo Atkinson e Giuseppe Scopelliti. Si tratta della prima storica convocazione in Nazionale per un atleta del Cataforio.

Attinà è alla terza stagione con il Cataforio e due campionati fa ha iniziato nelle categorie Allievi e Giovanissimi, allenato anche da Gianluca Parisi. A suon di gol si è guadagnato le convocazioni anche in Under18, campione regionale e partecipante alle Final Eight di Chiusi e Chianciano Terme, ed Under 19 con la quale ha vinto due anni di fila il raggruppamento Sud ed ha confezionato un record particolare: è andato a segno in tutte le categorie giovanili nella stessa stagione. Protagonista inoltre con la rappresentativa regionale.

Il raduno si terrà dall’8 al 12 settembre. Ecco la lista dei convocati dal CT Tarantino.

Portieri: Manservigi Lorenzo (Meta Catania), De Luca Federico (Città di Chieti), Dennis Berthod (Aosta), Gianluca Minervino (S.S. Lazio)

Giocatori di movimento: Simone Patrizio (Fenice Veneziamestre), Samuele Ceccon (Fenice Veneziamestre), Fabio Calavitta (Boca Futsal), Tommaso Ansaloni (Imolese), Vincenzo Amirante (Sandro Abate Avellino), Leonardo Scavino (Orange Futsal Asti), Davide Di Tata (History Roma 3Z), Flavio Falasca (Vallerano), Valerio Giulii Capponi (S.S. Lazio), Francesco Patricelli (AcquaeSapone Unigross), Yari Onnenbo (AcquaeSapone Unigross), Gabriel Pazetti (Roma), Daniel Popa (Cioli Feros), Simone De Felice (L84), Lorenzo Kullani (Pol. Forte Colleferro), Francesco Attinà (Cataforio).