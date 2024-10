Calcio a 5 – Cataforio, un altro capolavoro. Battuto anche l’Atletico Cassano

Una vittoria che vale doppio. Il Cataforio si conferma vittorioso per la terza volta consecutiva sul parquet amico ed a farne le spese stavolta è l’Atletico Cassano. Decisivo l’avvio di gara con i locali subito avanti per 3-0, nella ripresa la reazione ospite viene contrastata da due splendidi gol prima di Durante e poi di Atkinson.

CRONACA – Cataforio che si presenta con tutti i suoi effettivi a referto, tutto il contrario dell’Atletico Cassano che lascia in panchina solo ad onor di firma l’ex Came Dosson Sviercoski, deve fare a meno dello squalificato Perri e del lungodegente Manzalli, oltre Fred non al top della condizione. Un roster rimaneggiato, ma pur sempre di indiscutibile qualità.

L’inizio è totalmente di marca locale e i reggini colpiscono con un tremendo uno-due targato Atkinson (in contropiede) e Giriolo (su schema d’angolo). Atletico Cassano frastornato e povero di idee in avanti e allora ne approfitta Cilione che va via sull’out destro e trova l’inserimento in spaccata di Martino che fa 3-0 a 6’45’’. Padroni di casa che sfiorano anche il poker prima con Giriolo che calcia alto e poi con Durante che impegna Di Benedetto. I pellicani si fanno vedere dalle parti di Parisi con il tiro sul fondo di Fred, dopo avere fatto registrare un maggiore possesso, scaturito dalla pressione alta nella seconda metà di primo tempo.

Nella ripresa gli uomini di Parrilla provano a ricucire il gap. Parisi compie due ottimi interventi su altrettante conclusioni ravvicinate di Alemao, dall’altra parte Creaco prima impegna Di Benedetto col mancino e poi chiude troppo spedendo al lato di pochissimo. La spinta ospite si concretizza a 2’58’’ con Fred che la risolve in mischia per il 3-1. Poi tocca a Cilione salvare sulla linea, su Tiago, a Parisi battuto e dopo una carambola sul palo. Il Cataforio regge bene l’urto in difesa e capitalizza con Durante che trova una splendida conclusione al volo per il punto del 4-1, sulla rimessa battuta da Scheleski.

Trascorre poco più di un minuto ed è Atkinson che regala un’altra bellissima giocata. Il brasiliano, dopo avere ricevuto da Scheleski, controlla con il petto, elude con una finta l’intervento di Caio e batte Di Benedetto. Parrilla vuole il quinto di movimento, un tocco di mano fortuito di Giriolo provoca il sesto fallo di squadra dei reggini, viene allontanato mister Praticò dalla panchina. Cutrignelli spara alto il tiro libero, l’arbitro fa ripetere (tra lo stupore generale e ammonisce Creaco) e stavolta realizza nonostante il tocco di Parisi. Il Cataforio risponde ancora con Atkinson (due pali in altrettante conclusioni all’interno della stessa azione) e poi Creaco dopo una ”roulette” chiama alla grande risposta Di Benedetto. Il gol è nell’aria e arriva ancora grazie al pivot brasiliano che sfrutta la disattenzione della retroguardia avversaria e su schema d’angolo trova il 6-2 e la tripletta personale (la seconda consecutiva dopo quella messa a segno una settimana fa). Nella circostanza Caio riporta la peggio alla testa e deve abbandonare anzitempo il match per un colpo subito in maniera del tutto fortuita.

Altro tiro libero per l’Atletico Cassano (che rinuncia al quinto di movimento non trovando spazi), ma stavolta Cutrignelli calcia centrale e Parisi respinge. Cataforio però in inferiorità numerica visto il secondo giallo per Creaco. Lo stesso Parisi si renderà ancora protagonista su Alemao, ma nulla può sulla conclusione di Tiago per il definitivo 6-3.

Il Cataforio si gode i tre punti, all’Atletico Cassano il rimpianto per non avere approcciato bene l’incontro, giocato con gli uomini contati. Note di merito per i prodotti del vivaio reggino, Giriolo e Parisi autori di una grandissima prestazione.

CATAFORIO-ATLETICO CASSANO 6-3 (pt 3-0)

CATAFORIO: Parisi, Durante, Creaco, Giriolo, Atkinson, Scopelliti, Labate, Cilione, Scheleski, Martino, Attinà, Laganà. All. Praticó

ATLETICO CASSANO: Dibenedetto, Caio, Cutrignelli, Tiago, Alemao, Rella, Sviercoski, Fred, Volarig, Lopane, Pellecchia. All. Parrilla

ARBITRI: Marco Lupo (Palermo), Michele Schillaci (Enna). Crono: Concetto Fabiano (Messina)

MARCATORI: pt 2’10” Atkinson (C), 2’43” Giriolo (C), 6’45” Martino (C), st 2’58” Fred (AC), 6’03” Durante (C), 7’10” Atkinson (C), 12’51” t.l. Cutrignelli (AC), 14’41” Atkinson (C), 18’42” Tiago (AC)

NOTE: ammoniti Martino (C), Atkinson (C), Alemao (AC), Giriolo (C), Scheleski (C), Tiago (AC), Caio (AC). Espulso: al 16’43” st Creaco (C) per doppia ammonizione