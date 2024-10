Calcio a 5 – Cataforio: “Grazie Cris”, saluta Laganà e arriva Ecelestini?

Cristofer Laganà saluta il Cataforio e viene girato in prestito alla Reggio FC, società ripescata nella Serie C1 reggina. Il prodotto del vivaio bianconero, oltre ai tanti traguardi raggiunti con la prima squadra ha anche nel suo palmares il terzo posto nazionale nel campionato Under21, stagione 2016-2017. Brevilineo mancino, rapido ed imprevedibile palla al piede, con una grande visione di gioco, rappresenta una delle tante fulgide riprove della crescita esponenziale del Cataforio in questi anni. Lascia per motivi legati alla sua attività lavorativa.

Insieme a lui, sempre alla Reggio FC, si trasferiscono anche Simone Ienari, Giuseppe Sarica e Giovanni Cantarella. Ienari è rientrato a Reggio Calabria dopo un’esperienza lavorativa all’estero ed in ambito futsal ha gli stessi trascorsi di Laganà. Sarica invece ha esordito in Serie B dopo essere stato un riferimento costante nell’Under 19 dell’anno scorso e nell’Under 18 campione regionale di due stagioni fa. Proprio riguardo quest’ultima annata, Giovanni Cantarella, segnò il gol che sancì la vittoria della competizione contro il Futsal Fortuna e lui già dallo scorso anno era stato girato in prestito alla Soccerlab Pellaro.

ARRIVA ECELESTINI? – Riguardo invece il mercato in entrata la società di Reggio Calabria sta valutando la posizione di Fabio Ecelestini, aggregato da alcuni giorni al gruppo della prima squadra. A breve si saprà qualcosa di più. Si tratta di un laterale/ultimo che fa del fisico e della rapidità di esecuzione le sue armi migliori, classe ’88. Dopo avere disputato tanti campionati con la Polisportiva Futura si è trasferito nella stagione 2017-2018 al Futsal Polistena contribuendo alla promozione in B per poi disputare la prima metà della scorsa annata. Ecelestini, presente nell’ultimo test match in casa della Meta Catania, ritroverebbe gli ex compagni di squadra Martino e Creaco. Nei prossimi giorni si sarà qualcosa in più.

PRESENTAZIONE UFFICIALE – Intanto il 12 settembre la società si presenterà ufficialmente presso l’Hotel Eubea di Reggio Calabria, alle ore 18:30. Tante, tantissime le novità. Oltre ai programmi societari per la prossima stagione, si parlerà delle nuove maglie e delle tessere sostenitori, gold e basic. Ci sarà anche la presentazione di tutta la rosa, dello staff tecnico e dello staff societario, oltre la presentazione delle selezioni giovanili e della neonata squadra femminile con il suo staff dirigenziale. Infine, ma non meno importante, la società resterà attivissima nel sociale con le associazioni Aido e Linfovita, nonché il sostegno per l’Hospice di Reggio Calabria. Appuntamento da non perdere.