Calcio a 5 – Royal Lamezia, Carnuccio: ‘Vogliamo regalare gioie ai nostri tifosi’

E’ iniziata lunedì 2 settembre la preparazione della Royal Team Lamezia. Gran parte della squadra ha iniziato il lavoro precampionato agli ordini del riconfermato staff tecnico della Royal Team: l’allenatore Paolo Carnuccio, il preparatore atletico Alessandro De Sensi, il preparatore dei portieri Antonio Cassalia, il mental coach Pietro Mercuri ed il collaboratore tuttofare Totò Gigliotti.

Proprio mister Carnuccio traccia le linee guida della stagione. “Intanto – sottolinea il tecnico – ringrazio di cuore la società per la stima e la fiducia che mi ha rinnovato. In estate ho avuto alcune richieste da altre società ma alla fine ho sposato con entusiasmo il nuovo progetto della Royal. Lo spirito è quello di sempre e cioè lavorare con la massima serietà ed impegno per raggiungere gli obiettivi della società, migliorare le prestazioni individuali e collettive della squadra e regalare soddisfazioni ai tantissimi tifosi che ci seguono”.

Quindi il giudizio sul lavoro di costruzione della nuova squadra. “La società ha fatto molto per allestire un organico competitivo – spiega Carnuccio -, tra partenze ed arrivi la squadra è stata rinnovata per cui ci sarà bisogno di pazienza e disponibilità al sacrificio per costruire sistemi e modelli di gioco adeguati alle caratteristiche del singolo giocatore e funzionali al raggiungimento del risultato, poi sarà il campo a dire dove potremo arrivare”. Non può mancare anche un accenno al sospirato ritorno al PalaSparti. “La Royal non può stare lontana dalla sua casa, il Palasparti: perché lì deve sentire l’affetto dei tifosi e procedere insieme a tutte le forze della città di Lamezia. Mi auguro – conclude Carnuccio – di rivedere il palazzetto pieno perché sia un punto di riferimento nella prossima stagione”.

RADUNO. Sul campo del dopolavoro ferroviario che si ringrazia, erano presenti Radu, Fakaros, Polizzi, Furno, De Sarro e Torcasio alla prima giornata di lavoro, oggi (con lavoro tra Sambiase e San Tarcisio) si aggregano Corrao a Primavera e nei prossimi giorni Lavado, Valladeres, Moreno e Serrano. Primo impegno ufficiale per la Royal il 15 settembre per il primo turno della Coppa della Divisione sul campo del Futsal Rionero.